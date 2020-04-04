SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun giriş çıkışlara kapatıldı - Son Dakika

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SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun giriş çıkışlara kapatıldı
6 saat önce
SAMSUN Karadeniz'in giriş kapısı Samsun giriş çıkışlara kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:25 Kaynak: DHA
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