Samsun karadeniz'in organik pazarına ilgi

Karadeniz'in organik pazarına ilgi

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Sürmeli köyünde organik tarım yapan vatandaşlar, ürettikleri ürünleri köy meydanında kurdukları pazarda satıyor. Organik ürünlerin satıldığı pazar ilgi görüyor.

Bafra ilçesine bağlı Sürmeli köyünde 2013 yılında organik tarıma geçildi. Topraklarında verimi artan köylüler, meyve, sebze ile süt ve süt ürünleri üreterek hafta sonları kurulan pazarda organik ürünler satarak gelir elde ediyor. Karadeniz Bölgesi'nin tek organik pazarına vatandaşlarda ilgi gösteriyor. Samsun ve çevre ilçelerden köye gelenler organik tarım ve süt ürünleri alıyor.

Sürmeli Köyü'ndeki organik pazarın kurucusu Süleyman Özata, 2013 yılında 17 kadınla organik tarım yapmaya başladıklarını belirterek Gelecek nesiller için yenilebilir, içilebilir, iklim şartlarına uygun, toprak altı ve toprak üstü ürünler yetiştirmek için yola çıktık. O günden bugüne Türkiye'nin sayılı organik köylerinden birisiyiz. Karadeniz Bölgesi'nde ise tek organik köy ve organik pazarız. Eko tarım ve eko turizm noktasında karar kıldık ve bu vesileyle bir araya geldik. Şimdi 7 çevre köyüyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Büyük bir iş ve uğraş içindeyiz. Köy halkı olarak hep birlikteyiz, güç birliği yaptık. Emeğimiz ve alın terimizle, atadan gelme çiftçilik, hayvancılık üretimini yine ata tohumlarıyla yapmaya çalışıyoruzö dedi.

TARLADAN SOFRAYA

Pazarda satış yapan köylüler ise tüm ürünlerin organik olduğunu, tarladan toplayıp pazara getirdiklerini ifade etti. Sürmeli Köyü Kalkındırma Derneği Başkanı Aşire Yılmaz da organik tarım noktasında iddialı olduklarını belirterek, her pazar günü yoğun bir talep aldıklarını belirtti.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da, organik ürün bulmanın artık çok zor olduğunu bu nedenle her hafta Sürmeli köyüne geldiklerini ve alışveriş yaptıklarını dile getirdi.