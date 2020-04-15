SAMSUN Karadenizli balıkçılar sezonu memnun kapattı - Son Dakika
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SAMSUN Karadenizli balıkçılar sezonu memnun kapattı

7 saat önce

Karadenizli balıkçılar sezonu memnun kapattıKARADENİZLİ balıkçılar, denizlerde av sezonunun 15 Nisan'da sona ermesiyle birlikte teknelerini kıyıya çekip, ağlarını onarmaya başladı.

Karadenizli balıkçılar sezonu memnun kapattı

KARADENİZLİ balıkçılar, denizlerde av sezonunun 15 Nisan'da sona ermesiyle birlikte teknelerini kıyıya çekip, ağlarını onarmaya başladı. Balıkçılar, av sezonunu memnun bir şekilde kapattıklarını belirtti. Denizlerde dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı 15 Nisan itibariyle başladı. 1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonunun bugün itibariyle sona ermesiyle birlikte balıkçılar da ağlarını onarmaya başlayıp teknelerini kıyıya çekti. Özellikle palamut ve çinakop balıklarının avı bu sezon az olurken bol mitarda avlanan hamsi ise balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçılar sezondan memnun şekilde avcılığı bitirdiklerini söyledi.

'SEZON İYİ GEÇTİ'

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sezonun geçen yıllara oranla daha iyi geçtiğini söyleyerek 'Koronavirüsten dolayı sezonu tekneler bir ay erken kapattı. Tezgahlar kapanınca tekneler de denize çıkamadı. Sezon önceki yıllara göre daha normal geçti. Palamut ve çinakop olmadı diğer balıkların hepsi avlandı. Yaklaşık 350 bin-400 bin ton hamsi avlandı bu sene. Bu yıl sezon nispeten önceki yıllara göre daha iyi oldu. Mazot fiyatları son dönemde özellikle baya düştü bu da bizim için iyi oldu' dedi.

'ÇAÇA AVCILIĞI DEVAM EDECEK'

Özellikle kış döneminde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle deniz suyunun geç soğuduğunu dile getiren Malkoç, 'Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması balıkların göçünü de etkiledi. İklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Deniz suyu sıcak olduğunda balık dağınık duruyor soğuk olduğunda ise toplanıyorlar. Bu yıl bundan kaynaklanan sorunlar oldu. Kışın deniz suyu sıcak olduğu için avcılık bazı balıklarda geç başladı. Şimdi ise sezon 15 Nisan itibariyle bitti. Bizde ağlarımızı tamir etmeye başladık, teknelerin bakımları olacak önümüzdeki sezona hazırlık yapmaya başladık. Yaz dönemi bakım işleriyle geçecek. Ayrıca 15 Mayıs'a kadar sadece Samsun bölgesi sınırlarında çaça balığı avcılığı yapılabilecek' diye konuştu.

PALAMUT ÜZDÜ, HAMSİ GÜLDÜRDÜ

23 yıldır balıkçılık yapan Harun Esen, biten av sezonunda istavrit ve palamudun bol avlanmasını beklediklerini ancak bekledikleri gibi olmadığını söyleyerek 'Hamsinini bol avlanması balıkçıları kurtardı diyebiliriz. İklimler değişiyor. Bu da balığın göçünü ve yumurtlama dönemini etkiliyor. Bu da avlanma süremizin kısalmasına neden oluyor. Bu yıl tamamen iklimsel bir etki oldu balıkçılık sezonuna. Yaz boyunca teknelerimizin bakımını yapıp bir sonraki sezona hazırlanacağız. 4 ay bakım sezonumuz var' dedi.

'TEKNELERİN BAKIMINI YAPIP AĞLARI ONARACAĞIZ'

7 yıldır balıkçılık yapan Emre Malkoç, sezonunu beklentileri doğrultusunda geçtiğini belirterek 'Bu yıl palamut ve çinakop hiç olmadı istavrit az oldu, hamsi ise bol avlandı. Bu yaz dönemi biz balıkçılık için yorucu geçecek. Ağlarımızı tamir edeceğiz, teknelerimizin bakımını yapıp boyayacağız. Bu da aynı bir sezon diyebiliriz' ifadelerinde bulundu.

SAMSUN Karadenizli balıkçılar sezonu memnun kapattı

Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:01 Kaynak: DHA

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