Samsun, Kastamonu, Ordu ve Sinop için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji tarafından Karadeniz'de 4 il için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, Kastamonu ve Sinop kıyıları ve açıklarında sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren ise Samsun ve Ordu kıyıları ve açıklarında batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.