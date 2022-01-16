Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da 826 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 826 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İlkadım, Atakum, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent genelinde kar nedeniyle 546 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Sinop merkezde 9, Gerze ve Erfelek'te 48, Ayancık ve Boyabat'ta 80, Dikmen'de 12, Türkeli'de 11 ve Durağan'da 35 köy yolu kapandı.

Tokat il genelinde 25, Amasya'da ise 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.