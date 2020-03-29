Samsun, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Samsun, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Samsun, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Samsun, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Samsun, Kastamonu, Tokat ve Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan sosyal yardım ekibi, 0 536 347 37 38 numaralı Sosyal Yardım Hattı'nı arayan, 65 yaş ve üstü, tek başına yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan, günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İhtiyaçları karşılanılan vatandaşların talep ettiği malzemeler teslim edilirken ateşleri de ölçülüyor.

Havza ilçesinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Seyahat kısıtlaması kapsamında Havza Otogarı kapatıldı.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezindeki çöp konteynerleri, Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri, PTT ve tüm banka ATM'leri ile eczanelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi olarak hizmet götürülen yaşlıların evlerinin de özel olarak temizlendiği ve dezenfekte edildiği belirtildi.

Dezenfeksiyon çalışmalarının şehrin birçok noktasında sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, "Dezenfekte çalışmalarımızı dört koldan yürütüyoruz. Bizler için hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce gelir. Bu salgın ile mücadeleye başladığımız ilk günden bu tarafa söylediğimiz gibi bizler sahadayız lütfen siz evde kalın." ifadesine yer verildi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.


Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.


Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını giderdi. Polis ekipleri çarşıda ve parklarda gezen 65 yaş üstü kişileri uyararak evlerine gitmelerini sağladı.

Sinop

Sinop İl İdare Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Boyabat ilçesi Osmanköy mevkisindeki Kastamonu - Sinop kavşağında, Boyabat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği trafik ekipleri tarafından ilçe merkezine hareket halinde olan araçlar durdurularak kimlik kontrolleri, sağlık ekipleri tarafından ise ateş ölçümü yapıldı.

İlçe dışından gelip Boyabat'ta ikamet edeceğini belirten sürücü ve araç içindeki yolcuların kimlik, adres ve telefon bilgileri kaydedilerek, 14 gün süreyle evlerinden dışarı çıkamamaları gerektiğini söylenip, aksine davrananlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

İlçe genelinde sınırlandırmaya uymayarak sokağa çıktığı belirlenen 65 yaş ve üzeri kişilere para cezası uygulanıyor. Vatandaşlara, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymaları konusunda belediye hoparlörlerinden ve polis araçlarından anons yapılıyor.

Koronavirüs, Kastamonu, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:18 Kaynak: AA

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