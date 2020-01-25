Samsun, Kastamonu ve Amasya'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun, Kastamonu ve Amasya'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi - Son Dakika

Samsun, Kastamonu ve Amasya'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye Samsun, Kastamonu ve Amasya'dan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri gönderildi.

Samsun, Kastamonu ve Amasya'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye Samsun, Kastamonu ve Amasya'dan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri gönderildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'nin farklı kentlerinden AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kastamonu'dan 2 AFAD ve 2 UMKE aracının yanı sıra 1 lojistik araç ile 2 ambulans ve 23 personel bölgeye hareket etti. Ekipler beraberinde şişme çadır ve bazı tıbbi malzemeler götürdü.

Samsun'dan 24 personelden oluşan 3 AFAD ekibi bölgeye sevk edildi.

Amasya'dan ise 2 UMKE aracı ve 2 ambulansla birlikte 16 personel bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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