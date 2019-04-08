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Samsun Kavga Ettiği Kişiyi Ağır Yaralayıp Kaçtı, Ailesinin Olduğu İlçenin Polisine Teslim Oldu

25 dakika önce

Kavga ettiği kişiyi ağır yaralayıp kaçtı, ailesinin olduğu ilçenin polisine teslim olduSAMSUN'da işlettiği markete gelen Serkan A.'yı ağır yaraladıktan sonra olay yerinden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bafra ilçesinde emniyete giderek teslim olan Selim D.

Kavga ettiği kişiyi ağır yaralayıp kaçtı, ailesinin olduğu ilçenin polisine teslim oldu

SAMSUN'da işlettiği markete gelen Serkan A.'yı ağır yaraladıktan sonra olay yerinden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bafra ilçesinde emniyete giderek teslim olan Selim D., "Ailem Bafra'da olduğu için orada teslim oldum" dedi.

Olay, dün İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Selim D., iddiaya göre, marketine gelen ve 2 gün önce kardeşleriyle kavga ettiği Serkan A.'ya tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Koltuk altı, kasığı ve bacaklarından ağır yaralanan Serkan A., kanlar içinde yere yığıldı. Selim D. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, gelenlerin ihbarı üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Serkan A., sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Serkan A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay sonrasında kaçan Selim D., olay yerinden 40 kilometre uzaklıktaki Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan şüpheli, bir basın mensubunun "Neden Bafra'da teslim oldun' soruna "Ailem, eşim, dostum Bafra'da. Bu yüzden orada teslim oldum" diyerek cevap verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:57 Kaynak: DHA

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