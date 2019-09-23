Son Dakika Haberleri: Samsun kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Samsun kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildiSAMSUN'da çöp atma meselesinden çıkan kavgada amcaları Bekir Ö.'yü (63) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ebru Ö. (22) ve Seda Ö. (19) gözaltına alındı.

Kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildi

SAMSUN'da çöp atma meselesinden çıkan kavgada amcaları Bekir Ö.'yü (63) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Ebru Ö. (22) ve Seda Ö. (19) gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöpler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö'nün eşi Havva Ö, kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de dahil oldu. Çıkan kavgada Bekir Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KIZ KARDEŞ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Olayla ilgili Mustafa Ö, eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan Mustafa Ö., eşi Havva Ö. ve kızları Semanur Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ebru Ö. ve Seda Ö. ise adliyeye sevk edildi.

Samsun kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildi

Yaylageriş, Tekkeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası
Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun kavgada amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 kardeş adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]