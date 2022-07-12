Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı - Son Dakika
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Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı

12.07.2022 21:49

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunu arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için Yeşilırmak Nehri'nde yürütülen ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, sabah yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ekiplerinin katıldığı aramalara, havanın kararmasının ardından ara verildi.

Samsun'da 7 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.??????????????

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Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp otizmli çocuğu arama çalışmalarının 5'inci gününde de sonuç alınamadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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