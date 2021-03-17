SAMSUN Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada - Son Dakika

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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