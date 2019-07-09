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SAMSUN Kendisini uyaran polise bıçak çekti, gözaltına alındı

29 dakika önce

Kendisini uyaran polise bıçak çekti, gözaltına alındıSamsun'da çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle kendisini uyaran polis ekiplerine bıçak çeken B.K. (36) ikna edilerek gözaltına alındı.

SAMSUN Kendisini uyaran polise bıçak çekti, gözaltına alındı, System.String[]
Kendisini uyaran polise bıçak çekti, gözaltına alındı
Samsun'da çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle kendisini uyaran polis ekiplerine bıçak çeken B.K. (36) ikna edilerek gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Ömürevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, sahil yolunda alkol alarak çevrenin rahatsız edildiği ihbarını aldı. Ekipler, alkol alan B.K.?yı uyarmak istedi. Bu sırada belinden çıkardığı bıçağı polislere doğru savuran B.K., 'Ne yapacaksınız, beni mi vuracaksınız diye bağırdı. B.K., polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu kimseye zarar vermeden elindeki bıçağı yere atarak teslim oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Ekip otosuna bindirilerek hastaneye götürülen B.K.?nın alkollü olduğu belirlendi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edilen B.K., mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
Atakum, Samsun, Polis, Güncel
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