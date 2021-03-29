- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti - Son Dakika

Yapılan uygulama ile "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" mesajı verilerek sürücülerde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

SAMSUN - İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen 'kırmızı çizgi' uygulaması Samsun'da başladı.

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