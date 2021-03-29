- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti - Son Dakika

- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti

29.03.2021 22:18

- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti Samsun'da ışıksız yaya geçitlerinde kırmızı dönem başladı İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen 'kırmızı çizgi' uygulaması Samsun'da başladı.

- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti

Samsun'da ışıksız yaya geçitlerinde kırmızı dönem başladı

SAMSUN - İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen 'kırmızı çizgi' uygulaması Samsun'da başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımıyla tanıttığı yeniliğin Samsun'da ilk uygulaması yapıldı. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Devlet Su İşleri binası önünde bulunan yaya geçidinin iki şeridi kırmızıya boyandı. Düzenlenen etkinlikte Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ilk şeritleri çekti.

Yapılan uygulama ile "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" mesajı verilerek sürücülerde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti
- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti
- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti
- Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, 30 Mart, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Samsun 'kırmızı çizgi'yi çekti - Son Dakika


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