Samsun kış çiçekleriyle renkleniyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehri kış bitkileriyle renklendiriyor.
Kış peyzajı çalışmalarıyla belediye ekipleri, cadde, bulvar ve kavşakları mevsim şartlarına uygun çiçeklerle süslüyor.
Çevre düzenleme çalışmalarıyla yeşil alan ve parkları doğal yaşam alanlarına dönüştüren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri birbirinden farklı peyzaj çalışmalarıyla şehrin estetik görünüme katkı sağlıyor.
Atakum ilçesinde bulunan bulvarlarda refüjlerdeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, 7 bin 500 fideyi toprakla buluşturdu.
Dikilen kırmızı berberis ve kartopu çiçekleriyle bulvar, görenlere görsel şölen sunacak.
- Kaynak: AA
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