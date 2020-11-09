Samsun Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Demirel, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Demirel, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
09.11.2020 22:45
Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, bir süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, bir süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören Demirel'in vefat ettiğini duyurdu.
Kızılay camiasına başsağlığı dileyen Dağlı, "Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanımız Dr. Habib Demirel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Kızılay camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300. galibiyetini aldı Trump, 2024 seçimlerinde yeniden başkan adayı olmak istiyor Portekiz ekibi Benfica'ya şike iddiasıyla soruşturma başlatıldı Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı Hatalı sollama yapan otomobil kamyonetle çarpıştı, can pazarı yaşandı: 4 ölü, 3 yaralı Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü Freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden aşağı düştü, bir otomobil demir yığınına döndü İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş