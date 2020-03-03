Samsun kızını kurtarmak için atladığı nehirde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun kızını kurtarmak için atladığı nehirde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Samsun kızını kurtarmak için atladığı nehirde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Kızını kurtarmak için atladığı nehirde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldıSAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen kızı Gizem Günal'ı (20), kurtarmak için atladığı suda kaybolan Gürsel Günal'ın (50) cansız bedenine 28 gün sonra ulaşıldı.

Kızını kurtarmak için atladığı nehirde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen kızı Gizem Günal'ı (20), kurtarmak için atladığı suda kaybolan Gürsel Günal'ın (50) cansız bedenine 28 gün sonra ulaşıldı.

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Terme Irmağı'nda meydana geldi. Gürsel Günal, nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan Gürsel Günal için arama çalışması sürdürüldü. Günal'ın bu sabah saatlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu. Nehre atladığı köprüden yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Günal'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun kızını kurtarmak için atladığı nehirde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:34 Kaynak: DHA
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