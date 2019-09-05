Son Dakika Haberleri: Samsun kızının kınasına havaya ateş açan muhtara tepki
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Samsun kızının kınasına havaya ateş açan muhtara tepki

1 saat önce

Kızının kınasına havaya ateş açan muhtara tepkiSamsun'da görevli muhtar R.A'nın, kızının kına gecesinde ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Kızının kınasına havaya ateş açan muhtara tepki

Samsun'da görevli muhtar R.A'nın, kızının kına gecesinde ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Atakum ilçesi Güney Mahallesi Muhtarı R.A., iddiaya göre 31 Ağustos'ta kızı R.A.'nın kına gecesinde ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. Havaya silahla ateşme anına ait görüntülerin soysal medyada paylaşılması üzerine, pek çok takipçi muhtara, tepki gösterdi. Bazı takipçiler de, maganda olaylarına iliişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından, düğün ve eğlence merasimlerinde silah kullanılmaması için muhtarlara büyük sorumluluk yüklendiği yönünde yayımdalığı bildiriyi hatırlatıp, tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle kentin yüksek kesimlerinde havaya ateş etme olaylarına yönelik harekete geçerek, araştırma ve denetimlerini de yoğunlaştırdı. Kentte en son, düğün ve nişan töreninde magandaların silahla havaya ateş açması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
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