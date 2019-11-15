Samsun komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayanlara turist ilgisi

Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayanlara turist ilgisi

Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şentepe Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. İki kentin sınırında çekilen reklam filminin ardından ilgi çeken mahalleleri turistler ziyaret ediyor.

Samsun'un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Şenkepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç anlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan Ayı'nda 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayanların hikayelerinin bir GSM şirketince çekilen reklam filmine konu edilmesi üzerine turistler mahalleleri ziyaret etmeye başladı.

'YOLDA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR

Medyada yer almasının ardından çekilen reklam filmlerinin de etkisiyle mahalleyi turistlerin ziyaret etmeye başladığını anlatan Elimdağ Mahallesi Muhtarı Furruh Öktem, iki şehri ayıran sınır olan yolun sosyal medyada çok ilgi çektiğini söyledi. Öktem, Yaz aylarında buraya çok sayıda ziyaretçi gelmeye başladı. Birçok kişi gelip fotoğraf çektiriyor. Buraya gelenler genellikle sosyal medyadan görüp merak edip geliyorlar. Yolun iki şehrin sınır olduğunu görmeye gelenler burada fotoğraf ve video çekip sosyal medyada paylaşıyor. Burayı görmeye gelenler bize buranın çok ilginç bir yer olduğunu söylüyorlar. Biz burada yaşadığımız için bu durum bize çok normal geliyor ama dışarıdan gelen insanlar çok şaşırıyor. Buranın bu kadar tanınması ve dışarıdan insanların burayı ziyaret etmek istemesi bizi çok sevindirdi. Mahallemize turizm anlamında bir hareketlilik getirdi böylede devam etmesini istiyoruz dedi.

'YOLU GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR'

Örencik Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Güney ise kendileri için yolun sınır olmasının normal bir durum olduğunu ancak dışarıdan gelenlerin çok şaşırdığını söyleyerek Burada yolumuzun bir kısmı Ordu bir kısmı Samsun sınırları içerisinde kalıyor. Ordu ve Samsun'da yaşayanlar burada yolumuzu beraber kullanıyoruz. Yolu bu özelliğini öğrenip buraya gelenler çok oluyor. Önceden burada yaşayıp buradan gurbete gidenlerde daha sonradan buraya gelip çok değiştiğini söylüyorlar. Gelip burada fotoğraflar çekiyorlar. Bazen de sosyal medyadan görüp gelenler oluyor. Onlarda yolun bu özelliğinin çok değişik olduğunu ve dikkat çektiğini söylüyorlar. Biz de yöre halkı olarak buraya bu kadar insanın gelmesinden dolayı çok mutlu oluyoruz diye konuştu.