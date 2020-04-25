SAMSUN KOMŞU EVLERDE, AYRI KENTLERDE YAŞAYIP 1 DAKİKA ARAYLA İFTAR YAPIYORLAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMSUN KOMŞU EVLERDE, AYRI KENTLERDE YAŞAYIP 1 DAKİKA ARAYLA İFTAR YAPIYORLAR - Son Dakika

SAMSUN KOMŞU EVLERDE, AYRI KENTLERDE YAŞAYIP 1 DAKİKA ARAYLA İFTAR YAPIYORLAR

6 saat önce

SAMSUN'un Terme ilçesinin Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesinin Şenbolluk Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor.

SAMSUN'un Terme ilçesinin Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesinin Şenbolluk Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. Yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yolda bölge sakinleri bir adımla kent değiştiriyor. Mahalleli, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor.

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken, bir dakika da erken açıyor. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor.

'AYNI ANDA İFTAR YAPIYORUZ SANIYORLAR, AMA ÖYLE DEĞİL'

Ambartepe Mahallesi Muhtarı Hasan Taşdemir, Ramazan aylarının güzel geçtiğini belirterek, "Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle biraz buruk ve hüzünlüyüz. Her yıl Ramazan aylarında iki camimizin yanında iftar çadırlarımız olurdu. Hep beraber burada iftarımızı açar, namazı kılıp evlerimize giderdik. Bu yıl ise koronavirüs nedeniyle çadırları kuramadığımız için herkes evlerinde iftarını yapacak. 7 metrelik bu yıl iki ilimizin sınırı olarak kabul ediliyor. Buradan gelip geçen vatandaşlarımız eğer iftar saatine denk gelirlerse buradaki güzelliği de görmüş olurlar. Buraya gelenler yolun sağ ve sol tarafındaki evlerde insanların aynı anda oruçlarını açtıklarını düşünüyorlar ancak durum öyle değil. Yolun karşı taraflarındaki binalarda oturan vatandaşlar iftarları bir dakika arayla yapıyorlar. Burası iki ayrı il iki farklı kültürün birleştiği bir yer" dedi.

'ÖNCE ORDU SONRA SAMSUN İFTAR YAPIYOR'

Şentepe Mahallesi'nde oturan Fahrettin Kışla, "Bizde il farkı yok günlük hayatımızda, ama ezanlarımız arasında fark oluyor. Ramazanda da önce Ordu tarafında olanlar oruçlarını açıyorlar, ardından da Samsun tarafında olanlar iftar yapıyorlar. Arada fark oluyor" diye konuştu.

'BİR İKİ DAKİKA FARK OLUYOR'

Erdal Eroğlu ise ramazan ayının güzelliği olduğunu söyleyerek, "Biz her yıl iftar çadırlarında iftar yapardık, ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle evlerde iftar yapacağız. Yolun karşı taraflarında oturuyoruz ama iftarımızı aynı anda yapmıyoruz. Bir iki dakika arada fark oluyor" dedi.

SAMSUN KOMŞU EVLERDE, AYRI KENTLERDE YAŞAYIP 1 DAKİKA ARAYLA İFTAR YAPIYORLAR

Ambartepe, Samsun, Terme, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 08:51 Kaynak: DHA

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