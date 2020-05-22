SAMSUN Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

SAMSUN'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çevreyolu İşgem kavşağında meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 34 YN 4168 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, takla attı. Refüje çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarılıp, ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolun Ordu yönü, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.