SAMSUN Koronavirüs'ü yendi, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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SAMSUN Koronavirüs'ü yendi, alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Koronavirüs'ü yendi, alkışlarla taburcu edildiSAMSUN'da koronavirüs tedavisi gören Cihan Yılmaz (55), 17 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Koronavirüs'ü yendi, alkışlarla taburcu edildi
SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gören Cihan Yılmaz (55), 17 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi.
İstanbul'da yaşayan ve memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine giden Cihan Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hipertansiyon hastası olan Yılmaz yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Medikal Park Samsun Hastanesi'ne yatırıldı. 17 günlük tedavisinin ardından Yılmaz, sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi. Tüm sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ifade eden Yılmaz, doktorlara ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:36 Kaynak: DHA
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