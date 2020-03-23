SAMSUN Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı - Son Dakika
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SAMSUN Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı

6 saat önce

Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttıSAMSUN'da, koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor.

Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı

SAMSUN'da, koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere ilgi gösteriyor. Vatandaşların ilgisiyle aktarlarda ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil ve tarçının satışları arttı.

Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüsten korunmak için kişisel hijyene dikkat eden vatandaşlar bir yandan da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Samsun'da da bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışan vatandaşlar, aktarlarda satılan bitkisel ürünlere ilgi göstermeye başladı. Özellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın, kekik, lavanta ve çay ağacı gibi türlü bitkisel ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar sayesinde aktarlarda satışlar arttı.

'YÜZDE 50 TALEP ARTTI'

35 yıllık aktar Tayyar Çalık, koronavirüs nedeniyle satışlarda artış yaşandığını belirterek "Ağırlıklı olarak vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirici takviye edici bitkiler ile dezenfekte edici yağlar tüketiliyor. Bu yağların dezenfekte özelliği var. Ayrıca arı sütü, bal, propolis de çok tercih ediliyor. Koronavirüsten sonra bu ürünlere talep yüzde 50 arttı" diye konuştu.

'IHLAMUR, ZENCEFİL, TARÇIN İLK SIRADA'

20 yıllık aktar Olgun Yeşiltaş, ise "Kış döneminde insanlar bitkisel ürünlere biraz yönelirler. Ama bu virüs dolayısıyla daha çok ilgi oldu. Bağışıklık sistemi güçlendirici bitkilere yönelme var. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil gibi bitkilere biraz daha fazla talep var" dedi.

Eren Yeşilot ise ailesiyle birlikte zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığını söyleyerek "Koronavirüs nedeniyle özellikle boğaz ağrısına karşı ıhlamur aldım. Zencefil de alacağım. Kumanya stoğumuzu da yaptık. Evimizde ailemle birlikte oturuyoruz, dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.

'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN'

Bitkisel ürünlerle bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını belirterek Şeref Kökçü, "Boğaz ağrılarına iyi gelen bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler alıyoruz. Kolonya ile dezenfekte ediyoruz ama vücudumuz için de bitkisel çözümler bulmaya çalışıyoruz. Daha önce de bitkileri tüketiyordum ama koronavirüs üzerine daha çok ağırlık vermeye başladım. Kendimizce önlem almaya çalışıyoruz" dedi.

SAMSUN Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı

Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:19 Kaynak: DHA

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