SAMSUN-Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler - Son Dakika

SAMSUN-Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler

Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettilerSAMSUN'da, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, vatandaşların toplu kullanım alanlarının ve sınıfların dezenfekte edilebilmesi için 'Ultra Viyole Işık' yayan dezenfeksiyon cihazı üretti.

Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler

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SAMSUN'da, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, vatandaşların toplu kullanım alanlarının ve sınıfların dezenfekte edilebilmesi için 'Ultra Viyole Işık' yayan dezenfeksiyon cihazı üretti.

Samsun'da bulunan Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ultraviyole ışın yayan 'Akıllı Dezenfeksiyon Armatürü' tasarlayıp ürettiler. Üretilen cihazın yaydığı ultraviyole ışınlar bulunduğu ortamdaki virüsleri yok ediyor. Cihaz ışığa ve harekete duyarlı olduğundan olası bir temasta kendisini kapatıyor. Bu cihaz ile okulların ve diğer kamu binalarının mesai saatleri dışında virüsten arındırılarak dezenfekte edilmesi amaçlanıyor.

Korona virüsle mücadele süreci başladığında faydalı olabilmek için düşünmeye başlayıp yapışmalar yaptıklarını söyleyen Elektrik, Elektronik Teknoloji alanında alan şefi Birol Çavuş, "Daha sonra ameliyathanelerde ve tıbbı laboratuvarlarda kullanılan ultra viyole dezenfeksiyon cihazı yapmaya karar verdik. Altyapı çalışmalarını yaptıktan sonra cihazın üretimine geçtik. Normalde piyasa da bunun gibi cihazlar var ancak hepsi elle kontrol ediliyor. Biz piyasada bulunanların aksine daha akıllı bir cihaz yapmak istedik. Ürettiğimiz cihaz tamamen mikro işlemci kontrollü çalışıyor. Belirli zamanlarda çalışmaya programlı. Ayarlanan sürelerde cihaz otomatik olarak kapağını kendi açarak ortama ışık yayarak dezenfekte ediyor. Daha sonra süre sona erince kendisini tekrar kapatıyor" şeklinde konuştu.

LAMBALARIN 8 BİN SAATLİK ÖMRÜ VAR İnsanlara zarar vermemek için akıllı teknolojilerle ürettiklerini belirten Çavuş, "Cihaz çalışıyor durumda iken insan hareketi algıladığında lambalarını kapatarak ışık yaymayı bitiriyor. Ayrıca mesai saatleri dışında çalışmasını istediğimiz için üzerine bir de aydınlık sensörü ekledik. Ortam aydınlandığı zaman yine otomatik olarak kendisini kapatıyor. İçerisine yerleştirdiğimiz lambaların 8 bin saatlik kullanım ömrü var ve her gün 4 saat çalışacağı için 5 yıl çalışacaklar" diye konuştu.

Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN-Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler - Son Dakika
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