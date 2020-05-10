SAMSUN Koronavirüsten korunmak için yazlıklara akın ettiler - Son Dakika
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SAMSUN Koronavirüsten korunmak için yazlıklara akın ettiler

6 saat önce

Koronavirüsten korunmak için yazlıklara akın ettilerSAMSUN'da, her yıl okulların tatil edilmesiyle başlayan yazlık sezonu, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle erken başladı.

Koronavirüsten korunmak için yazlıklara akın ettiler

SAMSUN'da, her yıl okulların tatil edilmesiyle başlayan yazlık sezonu, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle erken başladı. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında kendilerini izole etmek isteyenler, yazlıklarına akın etti.

Samsun'da koronavirüs salgını nedeniyle her yıl okulların tatil edilmesiyle başlayan yazlık sezonu bu yıl koronavirüs nedeniyle erken başladı. Koronavirüsten korunmak isteyenler, özellikle Atakum ilçesinin Altınkum, İncesu, ve Taflan mahallelerindeki yazlıklarında kendilerini izole ediyor. Sokağa çıkma yasaklarında yazlık evlerin bahçesine inenler, keyifli vakit geçiriyor, çocuklarda açık alanda oyunlar oynuyor.

'ÖZELLİKLE YAŞLILAR İÇİN TERCİH EDİYORLAR'

Bu yıl yazlık sezonunun koronavirüs nedeniyle daha erken başladığını söyleyen Tandoğan Ataseven, "Bu yıl erkenden yazlığa gelenlerin sayısı daha fazla. Önceden okullar tatil edildikten sonra yazlıklarına gelirlerdi şimdi virüs başladığından sonra gelmeye başladılar. Yazlıkların olduğu yerler daha sakin. Sitenin içindeyiz çıkıp yürüsek kimse bir şey demiyor. Çocuklarımız bahçede oynuyor. Özellikle yaşlılar için insanlar yazlıkları tercih etti. Şehir merkezinde dışarı çıkamadıkları için yazlıklarda en azından evin bahçesine çıkabiliyorlar" dedi.

'ŞEHİR MERKEZİ DAHA RİSKLİ'

Koronavirüsten kendilerini korumak için bu süreci yazlıkta geçirmeye karar verdiklerini söyleyen Sevilay Diler de "Önceden Mayıs ayında yazlığa geliyorduk bu yıl virüs nedeniyle Mart ayında geldik ve burada kaldık. İyi ki gelmişiz apartmanda olsaydı daha zor olurdu. Burada en azından bahçeye çıkıyoruz vakit geçiriyoruz. Şehir merkezi kalabalık olduğu için daha riskli ama burada bir sitenin içerisindeyiz yaşanların sayısı oldukça az. Daha korunaklı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'YAZLIKTA OLMAYI TERCİH ETTİK'

Yeşim Toktaş koronavirüs nedeniyle yazlık sezonuna birçok kişinin daha erken başladıklarını dile getirerek "Şehir merkezinde olmaktansa daha sakin bir yerde olan yazlıkta olmayı tercih ettik. Çocuklarımızda burada olmayı istediler. Burada bisiklete biniyorlar bahçede oynuyorlar daha iyi vakit geçiriyorlar. Burada bahçeyle, tavuklarımızla ilgileniyoruz hemen aktivitelerle vakit geçiriyoruz hem de insanlarla ilişkilerimizi keserek virüs riskimizi de azaltmış oluyoruz. Okula giden çocuklarım var o yüzden her yıl okullar tatil olduktan sonra gelirdik ama bu süreç nedeniyle uzaktan eğitim olduğu için yazlığa gelebildik" dedi.

'KENDİMİZİ DAHA İZOLE HİSEDİYORUZ'

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Elif Naz Toktaş ise "Dışarı çıkıp bisiklet sürüyoruz, ip atlıyoruz hamağa biniyoruz. Böylece korona günlerini güzel geçirmiş oluyoruz. Eğitimimizi uzaktan devam ettiriyoruz ama bu da oldukça zor. Ama burada kendimizi daha izole hissediyoruz. Kendi alanımız var ve bu alandan dışarı çıkmıyoruz. Şehir merkezinde olsak daha fazla insanla muhatap olacağız bu nedeniyle burada olmak daha güzel" diye konuştu.

SAMSUN Koronavirüsten korunmak için yazlıklara akın ettiler

Koronavirüs, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:38 Kaynak: DHA


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