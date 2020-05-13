SAMSUN Küçük Derin Nisa Hastalık bitti mi, o yüzden mi dışarı çıktık - Son Dakika

Küçük Derin Nisa: Hastalık bitti mi, o yüzden mi dışarı çıktık?

SAMSUN'da, balkondan dışarı çıkanlara, 'Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler. Hastalık var hastalık, hemen evinize gidin' diye seslenen minik Derin Nisa (2), bugün babasıyla dışarı çıktı. 'Baba hastalık bitti mi, o yüzden mi dışarı çıktık" diyen Derin'in o anları gülümsetti.

Geçen hafta evinin balkona çıkarak, 'Bak hasta olursunuz, sizi arabayla doktora götürürler. Doktor da iğne yapar cıs diye. Hastalık var hastalık, hemen evinize gidin' diye seslenen Duygu Eker ve Selçuk Kaya'nın kızları Derin Nisa bugün sokak izninin keyfini çıkardı. Babası Selçuk Kaya ile birlikte parka giden küçük kız eğlenceli anlar yaşadı. Çiçek toplayan ve parkta oyunlar oynayan küçük Derin Nisa, babasına 'Hastalık bitti mi' O yüzden mi dışarı çıktık? diye sordu. Küçük kızın o anlar gülümsetti.