Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman: "BDDK düzenlemesi sektör açısından çok önemli"

SAMSUN - Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun altın alımında kredi kartına taksiti 4 aydan 8 aya çıkaran düzenlemesinin sektörleri açısından çok önemli ve olumlu olduğunu söyledi.

Başkan Özman, BDDK'nın aldığı kararı sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, "Bu kolay olan bir süreç değil. Vatandaşımız, 'BDDK bir karar aldı ve bu uygulandı bu da bizim menfaatimize' diye bakıyor. Biz tabii bunun yaz başında yapılmasını çok arzu etmiştik. Çünkü düğün, nişan alışverişlerinin çok yoğun olarak yapıldığı bir dönem. Vatandaş düğün eksiğini yaparken, nişan eksiğini yaparken, çocuğunu evlendirmek üzere masrafa giren vatandaşlarımız çok daha rahat alışveriş yapsın kuyumculuk sektörünün ticaret hacim de daha fazla genişlesin arzusundaydık. Ama yine de vatandaşın 8 taksite alışması ve kuyumcu dükkanlarına girmesi açısından yine bir fayda sağlayacağına inanıyoruz. Esnaf daha fazla satış yapacak, daha çok kazanacak; vatandaşımız da ihtiyaçlarını veya birçok vatandaşın altın borcu var komşusuna, eşine, dostuna. Onları ödemekte daha kolaylıkla sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"Ekonomik krizlere karşı en değerli yatırım aracı altındır"

Özman, en değerli yatırım aracının altın olduğunu vurgulayarak, "Bu değerli maden dünyanın her tarafında geçerli. Ülkenizin siyasi riskleri, dünyadaki siyasi riskler, dünyadaki ekonomik krizler ve kendi ülkenizdeki ekonomik krize karşı sizi en iyi koruyan ve fiziki olarak elinizde tuttuğunuz yatırım aracı altındır. Türkiye gibi gelişmekte olan az gelişmiş ülkelerde altın fiyatını artıran bir kur maliyeti var. Yani sizin milli paranızın değeri gelişmiş ülkelere karşı sürekli dış ticaret açığı verdiğiniz için veya dışarıdan ithalata bağımlı olduğunuz için sürekli değer kaybedeceği için altının ons fiyatı dolarla alınıp satılan dünya borsalarında bir değerli maden. Dolayısıyla siz zaten yabancı paralar karşısında değer kaybettikçe size altının maliyeti yükselecektir" değerlendirmesinde bulunarak altının fiyatının daha da yükseleceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

"Altın ihtiyacı olanlar bugünden altın almalı"

Dünyadaki siyasi ve ekonomik krizlerin gelişmekte olan ülkeler için bitmeyeceğini ve bu gelişmelerin uluslararası piyasada altının fiyatlarının yükselmesine etki eden şeyler olduğunu kaydeden Salih Özman, "Altın ihtiyacı olanlar vakit kaybetmeden altın ihtiyaçlarını bugünden almalılar. Çünkü yarına bırakırsalar daha yüksek fiyatlara muhatap olacaklar. Çin Devlet Başkanı geçen gün bir açıklama yaptı, 'Ben Amerika ile olan ticaret görüşmelerinin uzun vadeli bir netice alacağına inanmıyorum' ifadesini kullandı. Bu altın için olumlu, ekonomi için olumsuz bir durum. Eğer hakikaten Çin Başkanı'nın öngördüğü gibi faaliyetlerde Amerika ile Çin arasında ticaret savaşı sakinleşmez ve durulmaz ise, altın fiyatlarını daha yukarılarda görürüz. Ama Amerika ile Çin'de müzakereleri devam eder, ticaret savaşlarında olumlu ve iyimser bir görüş devam ederse altının ons fiyatı 1480 dolara kadar düşer. Bu rakam Türkiye'de altın fiyatlarını sabit tutar" ifadelerini kullandı.