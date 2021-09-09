Üye Girişi
Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor - Son Dakika

Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor

09.09.2021 09:03
Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor, System.String[]

Samsun'un Bafra Ovası'nda yaklaşık 30 bin dekar alanda üretilen "kapya biber", Samsun Limanı'nda analiz laboratuvarı bulunmaması dolayısıyla 750 km uzaklıktaki Mersin'e gönderilmek zorunda kalıyor.

Samsun'un Bafra Ovası'nda yaklaşık 30 bin dekar alanda üretilen "kapya biber", Samsun Limanı'nda analiz laboratuvarı bulunmaması dolayısıyla 750 km uzaklıktaki Mersin'e gönderilmek zorunda kalıyor.

Türkiye'nin en önemli iki ovasına sahip Samsun'da limanda analiz laboratuvarı bulunmaması üreticiyi mağdur ediyor. Bin bir zahmetle üretilen ürünler, tahlil için Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, 750 km uzaklıktaki Mersin'e gönderilmek zorunda kalıyor. Bu durum hem üreticiyi hem de ihracatçıyı zor durumda bırakıyor.

Samsun'un Bafra Ovası'ndan yurt içi ve yurt dışına kapya biber gönderen S.S. Yeşilyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, ihraç edilecek olan kapya biberinin Samsun Limanı'nda tahlil laboratuvarı olmadığı için, tahlil için 750 km uzaklıktaki Mersin'e gönderdiklerini, bunun da zaman ve maliyet açısından kendilerini mağdur ettiği söyledi. Ovada başlayan kapya biber hasadını yerinde inceleyen İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Samsun Limanı'nda bir an öne bu tahlil laboratuvarının kurulması gerektiğini belirtti.

"Samsun'da liman var, analiz diye bir şey yok"

İşletme sahibi Engin Albayrak, "Bafra Ovamızın birinci kalite malı var yalnız ihracat ile ilgili sıkıntılar mevcut. Samsun'da liman var, analiz diye bir şey yok. Türkiye'de 4 tane yerde var. Biz buradan malı ihraç ediyoruz, Mersin'e analize gidiyor, tekrar yükleniyor. Bu bizim için vakit kaybı artı malımız gidene adar bozuluyor. Samsun'da analiz laboratuvarı olsa, yurt dışına sağlıklı bir şekilde gider. Nakliye, kira hepsini arttırıyor. İndirmesi, bindirmesi bunların hepsi para, hepsi maliyet. Kalite olarak çok güzel. Ama ihracat açılmış olsa, ihracat yapılmış olsa tabii ki bu mal daha yüksek fiyatta gidecek, herkes rahatlayacak. Çiftçimiz de rahatlayacak tüccar da rahatlayacak. İhracatçı Samsun'u, Bafa'yı bilmiyor. Çünkü ihracatla ilgili hiçbir şey yok Bafra'da. Malzememiz yok. Bir köşebent kasamız yok. Kasayı Mersin'den getirttiriyoruz, her şeyi Mersin'den getirttiriyoruz, malı yüklüyoruz tekrar Mersin'e gönderiyoruz analiz için, doktor raporu için maliyet yükseliyor. Devlet büyüklerimizden ricam, Samsun'a analiz laboratuvarı kursunlar" dedi.

"En büyük eksiğimiz tahlil"

Yeşilyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aslan Bıyık, "Kapya biberimizin Mersin, Adana, Maraş, Antep illerine sevkiyatları devam ediyor. Bunun yanı sıra bizim sorunlarımız var. Sebzemizi zamanında toplayamıyoruz, işçi sorunumuz var. Şu anda ben üç dört üreticime işçi veremedim çünkü yok. Doğudan gelen işçilerimiz var. Bunlara yer temin edilirse, burada devlet büyüklerimiz yardımcı olursa zamanında toplarız. İşçi olmadı mı hasat yapamıyoruz. Ovamızın yüzde 40'ı çeltik, yüzde 60'ı sebze, ağırlıklı sebze bazında İşçi sıkıntımız var. Gürcistan'dan tüccar buraya geliyor tahlile takılıyoruz. Gönderiyoruz tahlile 2 gün geçiyor. Malım hazır, malım toplanmış kasada orada 2 gün bekliyoruz. En büyük eksiğimiz tahlil. Niye Samsun'umuzda tahlil olmasın. Yurt dışına mal göndereceğiz, pırasadır, beyaz lahanadır, kırmızılahanadır tahlil bizim için sıkıntı. 2 gün bekliyoruz, üç gün bekliyoruz bu da ne demek sebzenin gün atması, gecikmesi. Burada bize devlet büyüklerimiz yardımcı olursa çok çok seviniriz. Bafra, Türkiye'de yazlıkta yüzde 60 besleyen bir ilçemiz" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Oman Tosuner ise, "Yaklaşık 10 tane tır ile Diyarbakır, Batman, Muş gibi doğu illerimize sevkiyat devam ediyor. Bafra sebzede mükemmel bir hava yakaladı. Kapya biberi bizim Bafra Ovası'nda arazimizi, toprağı sevdi. Bir de üreticimiz bilinçli tarıma döndü. Samsun Limanı'na da bir an öne bu tahlil laboratuvarının kurulması gerekiyor. Tarımın var olması, kalitenin var olması ve biz tüketicilerin daha sağlıklı, daha güvenli bu ürünü kullanmamız için tahlil yapılması şart" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor
Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor
Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor
Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor
Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor
Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor

Bafra Ovası, Türkiye, Mersin, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak 10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü 10:02 Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü Milli Takımımız, Dünya Kupası eleme gruplarında 55 ülke arasında 47. sırada yer aldı 09:47 Milli Takımımız, Dünya Kupası eleme gruplarında 55 ülke arasında 47. sırada yer aldı
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir 09:39 Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Ahmet Kaya filmini çeken yönetmen izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti 09:27 Ahmet Kaya filmini çeken yönetmen izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı 08:53 İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı
Miss Turkey 2021 Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları dikkat çekti 08:03 Miss Turkey 2021 Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları dikkat çekti KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler 07:33 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler

Son Dakika Haberleri
10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak
10:10 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
10:02 Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü
09:50 Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada
09:46 Milli Takımımız, Dünya Kupası eleme gruplarında 55 ülke arasında 47. sırada yer aldı
09:40 TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası isyan etti: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum
09:38 Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir
09:30 Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı
09:12 Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu
08:53 İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı
Hesabına yatırdığı 240 bin doların buhar olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabına yatırdığı 240 bin doların buhar olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:28
Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz         
10:11
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada         
09:50
TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası isyan etti: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası isyan etti: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum         
09:41
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
PCR testi zorunluluğu sonrası 300 liraya sahte test düzenleyen şirketler ortaya çıktı PCR testi zorunluluğu sonrası 300 liraya sahte test düzenleyen şirketler ortaya çıktı         
08:27
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi         
07:18
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı         
19:56
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi         
19:52
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda         
19:44
Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi         
18:26
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor         
16:34
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 10:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin'e gönderiliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement