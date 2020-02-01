'Samsun Lojistik Merkez'in kapasitesi artacak

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) başvuru sahibi olduğu ve 2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında destek almaya hak kazanan "Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi" sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.



Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında (OKA) düzenlenen törende proje sözleşmesine Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) adına da Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir imza attı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun şehir dışında olması sebebiyle katılamadığı törene ayrıca, Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük ve Lojistik Merkez Müdürü Temel Uzlu da katıldı.



Hizmet kapasitesi gelişecek



Törende konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Eldemir, projenin genel amacının Samsun da tüm lojistik odakları bir araya toplayan Samsun Lojistik Merkezin üretim altyapısını çeşitlendirip güçlendirilerek, kentin lojistik çekim merkezi hedefinin desteklenmesi olduğunu söyledi. Projeyle birlikte Samsun Lojistik Merkeze 4 adet yatay depo daha kazandırılacağını belirten Eldemir, "İlimizde dökme yük depolama hizmeti konusunda bölgede önemli bir potansiyel bulunduğunu görerek böyle bir proje hazırlamamız hasıl olmuştur. Odamıza kayıtlı bu sektörlerde çok sayıda üyemiz bulunmaktadır. Yatay depo, daha çok hububat bakliyat ve yağlı tohumlar alanlarında iştigal eden firmalar tarafından tercih edilmektedir. Samsun dış ticaretinin yüzde 30'unu dökme yük nevi oluşturmaktadır. Proje ile Samsun Lojistik Merkezi hizmet kapasitesinin çeşitlendirmesine destek olacak yatay kapalı depo yapımı gerçekleştirilecektir. Projeyle birlikte 4 bin metrekare, 4 adet ve 13 bin ton kapasiteli dökme depolar yapılacak. Yüzde 50'si hibe desteği ile yapılacak projenin toplam maliyeti 6 milyon 72 bin TL'dir" dedi.



Üretim ve ihracat kapasitesi genişleyecek



Samsun Lojistik Merkezin, uluslararası ölçekte hizmet verecek şekilde tasarlanan bir tesis olduğunu ifade eden Eldemir, "Samsun, Türkiye'de yalnızca üç ilin sahip olduğu alternatifli ulaşım alt yapısına sahip bir şehirdir. Sahip olduğu alt yapı ve imkanlar neticesinde lojistik sektörde iddialı bir şehirdir. Dolayısıyla proje, özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması bağlamında güdümlü proje desteği kapsamında



desteklenecek alanlarla doğrudan ilgilidir. Bir yıl da tamamlanması hedeflenen projeyle birlikte Lojistik Merkez'deki depolama çeşitliliği artmış olacak" diye konuştu.



Ajanslar, kalkınmaya öncülük yapıyor



İmzalanan projenin Samsun'a hayırlı olmasını dileyen Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız bölgesel bir ajans olarak ilimizde pek çok önemli işe öncülük yapmıştır. Fuar ve kongre merkezimiz olsun, Samsun Lojistik Merkezimiz olsun, büyük projeler ve diğer hizmetlere katkıları devam ediyor. Ajanslar artık ilimizde pek çok kalkınma alanına öncülük yapmaktadır. Çünkü Ajansımızın birikim ve tecrübeleri daha iyi işler yapacağını gösteriyor. Samsun'da artık proje birikimi var. Şu da gösteriyor ki; bir iş yapacağımız zaman projeli yapmak durumundayız. Bu proje kültürünün bütün kurumlara yerleşmesi gerekiyor. Bu projelerin hazırlanmasında emek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN