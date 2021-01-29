Samsun Lojistik Merkezinin Mobil Gümrük Noktası hizmete açıldı - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Avrupa Birliği projesi kapsamında hayata geçirilen Samsun Lojistik Merkezi Mobil Gümrük Noktasının açılışını gerçekleştirdi.

Dağlı, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun Lojistik Merkezinin Türkiye'nin kuzey kapısı olduğunu vurguladı.

Merkezde faaliyete açtıkları Mobil Gümrük Noktasının hayırlı olmasını dileyen Dağlı, "İlimiz için son derece önemli görüyorum. Burada gümrük ile ilgili sistem bağlantıları yapılmak suretiyle hizmet vermeye başlıyoruz. Lojistik merkezimizin dün itibarıyla tüm depoları doldu. Burada 300 dönüme yakın alanımız var. Yeni projelerimiz bulunuyor. Onları da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Vali Dağlı, Samsun'un lojistik merkez olma yolunda önemli adımlar attığına işaret ederek, "Burada hem demir yolu hem hava yolu hem deniz yolu ve kara yolunun tam ortasında çok önemli arterde bulunuyoruz. Lojistik imkanları geliştirmek suretiyle Samsunumuzu olması gereken yere ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran ise Mobil Gümrük Noktası'nda kara yoluyla yapılacak ihracat işlemlerinin yürütüleceğini söyledi.

Tırların işlemlerinin bu noktadan yapılacağını anlatan Başaran, "Samsun Gümrük Müdürlüğünde işlemler yürütülüyordu. Araçların liman sahasına gitmek yerine buradan, özellikle kara yoluyla yapılacak ihracat işlemlerini yürütmek üzere Bakanlığımızın da izniyle mobil hizmet noktası kuruldu. Buradan sadece kara yoluyla ihracat yapılacak. Tırların tüm işlemleri gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Daha sonra açılışı yapılan Mobil Gümrük Noktasında katılımcılar tarafından incelemelerde bulunuldu, Rusya'ya gönderilecek otomobil yedek parçalarının yüklü olduğu iki tırın işlemleri gerçekleştirildi.

Avrupa, Türkiye, Karadeniz ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 600 milyon insan için ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyeli taşıyan Samsun Lojistik Merkezi'nde firmaların gümrük işlemleri, şehir trafiğini etkilemeden yapılabilecek.