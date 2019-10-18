Son Dakika Haberleri: Samsun'lu öğrenciler Çorum müzesinde eğitim görüyor
Son Dakika Güncel Samsun'lu öğrenciler Çorum müzesinde eğitim görüyor

Samsun'lu öğrenciler Çorum müzesinde eğitim görüyor

2 saat önce

Gerçekleştirdiği örnek eğitim çalışmalarıyla ülkemizdeki diğer müzelere örnek olan Çorum Müzesi, Samsunlu öğrencileri ağırlıyor.

Samsun'lu öğrenciler Çorum müzesinde eğitim görüyor, System.String[]

Gerçekleştirdiği örnek eğitim çalışmalarıyla ülkemizdeki diğer müzelere örnek olan Çorum Müzesi, Samsunlu öğrencileri ağırlıyor.


Çorum Müzesi eğitim atölyesinin bu haftaki konukları Samsun 19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu.


Öğretmenleri Öznur Biberoğlu ve Ayşe Küçük'le Çorum'a gelen 18 kız öğrenci, Çorum müzesi atölyesinde eğitim alıyor. İlk dersi İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül'den alan öğrenciler, Müze uzmanları Sanat Tarihçi Firdevs Yıldırım, Arkeolog Tuğba Ergül ve Arkeolog Özge Eren'den Çorum Bölgesi kültürel değerlerini öğrendikten sonra atölye eğitimleri ve kazı çalışmaları yapacaklar.


Çorum Müzesi Eğitim Atölyesi yatakhanesinde kalarak müzede bir gece geçirecek olan öğrenciler hafta sonu Alacahöyük ve Boğazkale'yi gezecekler.


Bilindiği gibi müze eğitimi konusunda ülkemizin önde gelen müzesi olan Çorum müzesi her yıl çeşitli projelerle gerek il içinden gerek il dışından pek çok öğrenciyi yatılı olarak ağırlayarak eğitim veriyor. - ÇORUM

Ayşe Küçük, 19 Mayıs, Samsun, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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