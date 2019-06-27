Son Dakika Haberleri: Samsun Maarif Hareketi'nde Bafra'ya birincilik ödülü
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Samsun Maarif Hareketi'nde Bafra'ya birincilik ödülü

2 saat önce

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Samsun Maarif Hareketi" kapsamında Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü, "Samsun Okuma Vakti" kategorisinde birincilik kazandı.

Samsun Maarif Hareketi'nde Bafra'ya birincilik ödülü, System.String[]
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Samsun Maarif Hareketi" kapsamında Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü, "Samsun Okuma Vakti" kategorisinde birincilik kazandı.
Samsun Maarif Hareketi kapsamında maarifin yıldızları ödül töreni, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Törende "Samsun Okuma Vakti" kategorisinde birinciliği, Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti.
Törende, "TÜBİTAK yılın bilim okulu" kategorisinde Bafra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci, "Yılın sosyal projesi okulu" kategorisinde de Bafra Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'na, ödülü verildi.
Katipoğlu, ödülün alınmasında Bafra halkının ve tüm eğitim paydaşlarının büyük katkısı olduğunu dile getirerek, "Amacımız ilçede kitap okuma oranının artmasını sağlamaktı. Bunun için ilçe genelinde farkındalık etkinlikleri yaparak öğrencilerin ve Bafra halkının okumaya dikkatini çekmeye çalıştık. Kitap okuma farkındalığı etkinlikleri yaptık. Bafra halkının 7'den 70'e desteğini aldık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:12 Kaynak: AA
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Bafra, Güncel
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