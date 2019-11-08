Son Dakika Haberleri: Samsun "manolya kokulu şehir" olacak
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Samsun "manolya kokulu şehir" olacak

6 saat önce

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulunca, kentte manolya fidanları dikildi.

Samsun

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulunca, kentte manolya fidanları dikildi.

Samsun'un "manolya kokulu şehir" haline gelmesi için kadınlar, fidanları Atakum Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil yürüyüş yolunda toprakla buluşturdu.

TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, fidan dikim töreninde, şehrin markalaşmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

"Manolya1919-Manolya Kokulu Şehir Samsun Projesi" kapsamında şehrin manolya kokusuna bürünmesi için çiçekleri toprakla buluşturduklarını dile getiren Akyüz, belleğinde önemli bir figür olan manolyanın yeniden şehre kazandırılması, simgesel hale getirilmesi için pek çok kültürel ve ekonomik faaliyette bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Manolya ağacının dayanıklı, ılıman iklime uygun, sağlam kök yapısına sahip ve uzun ömürlü olduğunu anlatan Akyüz, şöyle devam etti:

"Hoş kokulu, zarif ve nazlı çiçekleri vardır. Manolya ağacı, bulunduğu mekana prestij kazandırır. Şarkılarda, romanlarda, tiyatro, sinema gibi pek çok sanat kolunda ilham verici olmuştur. Samsun gibi 7 bin yıllık tarihe sahip, pek çok medeniyete, efsaneye ev sahipliği yapmış, Cumhuriyetimizin kuruluşunda mihenk taşı olmuş, ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmasında başat aktör niteliğindeki şehrimizde yüzyıllardır aynı zariflikte olan manolya ağacının simgesel olarak kullanımı anlam taşıyacaktır."

Akyüz, geçmişte kentte her evin bahçesinde manolya ağacı bulunduğunu vurgulayarak, "Şehrimizin geçmişini iyi bilen büyüklerimizle yaptığımız sohbetlerde bunu çok duyduk. Bugün Samsun halkının şükran duygularını ifade etmek üzere yaptırdığı Onur Anıtı'nın bulunduğu parkta da manolya ağaçlarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.

Türkiye, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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