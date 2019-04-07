Samsun Market Sahibi, Husumetlisini Kendi Dükkanında Ağır Yaraladı

Market sahibi, husumetlisini kendi dükkanında ağır yaraladıSAMSUN'da market sahibi Selim D.(37) tartıştığı Serkan A.?yı (37) tabanca ve pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Market sahibi, husumetlisini kendi dükkanında ağır yaraladı



SAMSUN'da market sahibi Selim D.(37) tartıştığı Serkan A.?yı (37) tabanca ve pompalı tüfekle ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Bafra'ya giderek teslim oldu.



Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 12.45 sıralarında bir marketin içinde meydana geldi. İddiaya göre Selim D., marketine gelen Serkan A. ile tartışmaya başladı. İki gün önce de Serkan A.?nın kardeşleri ile kavga ettiği öne sürülen Selim D., dükkanında bulunan tabanca ve pompalı tüfekle Serkan A.?ya ateş açtı.



AĞIR YARALAYIP KAÇTI



Saldırıya uğrayan Serkan A., koltuk altı, kasık ve bacaklarından olmak üzere 4 yerinden yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan A.?yı Gazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



BAFRA'DA POLİSE TESLİM OLDU



Olayın ardından kaçan şüpheli ise, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Selim D., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu sırada basın mensuplarina 'Bana haksızlık yaptılar' dedi.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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