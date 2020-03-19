Son Dakika › Güncel › SAMSUN Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi - Son Dakika
SAMSUN Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi
6 saat önce
Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendiSAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.
Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi
SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.
İlkadım ilçesinde, ellerine plastik eldiven, ağzına da maske takan kadının dilencilik yaptığı görüldü. Kadın, "Allah sizi virüsten korusun; işinizi, gücünüzü rast getirsin" diyerek, yoldan geçenlerden para istedi. Bazı kişilerin kadına para verdiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
Son Dakika Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi