Samsun mavi renge dönebilmek için kampanya başlattı! Korona aşısı olan hediye kazanabilecek - Son Dakika

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası ilk olarak insan akışının fazla olduğu İstiklal Caddesi'nde Samsun Bando Ekibi tarafından çalınan şarkılarla eğlence havasında başladı. Sağlık çalışanları ise bando takımı ile birlikte yürüyerek aşı çağrısı yaptı.

AŞI OLANLARA ÇEKİLİŞLE ÇOK SAYIDA HEDİYE VERİLECEK

Vatandaşlar Samsun'un 55 farklı noktasında oluşturulan aşı duraklarına giderek aşılarını yaptırabiliyor. Aşı olanlar arasında yapılan çekilişle vatandaşlara 400 adet Samsunspor forması, 500 adet lunapark bileti, 200 adet aqua park bileti, 3 adet gitar, kitap gibi hediyeler dağıtılacak. Vatandaşlar birçok kafe ve restorandan ise yüzde 55 indirim kazanacak.

HEMŞİREDEN FEDAKARLIK ÖRNEĞİ

Aşı duraklarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu'nda açılış töreni düzenlendi. Açılış töreninde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hemşirelik mesleğinin son gününde aşı uygulama noktasına giderek çalışmaya devam eden destek veren Nebahat Acar hemşireye verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.