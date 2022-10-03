Zanlının adresinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 mermi ile sahte kimlik kartı, sahte sürücü belgesi, 9,82 gram kokain, 1,70 gram metamfetamin, 38 sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyette bulunan organize suç örgütlerine yönelik 18 Mart'ta Samsun, Ankara ve İstanbul 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 42'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, 18 mart, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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