Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı

03.10.2022 18:18
Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun merkezli 3 ilde 18 Mart'ta düzenlenen organize suç örgütü operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Samsun merkezli 3 ilde 18 Mart'ta düzenlenen organize suç örgütü operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyette bulunan organize suç örgütlerine yönelik 18 Mart'ta Samsun, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 42'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan G.D, dün 19 Mayıs ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 mermi ile sahte kimlik kartı, sahte sürücü belgesi, 9,82 gram kokain, 1,70 gram metamfetamin, 38 sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, 18 mart, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 02:07:13. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement