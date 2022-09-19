Kentte kilitli olmayan ikametlerin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle açarak hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatılmış, Samsun, Kırıkkale ve Kayseri 'de belirlenen adreslere 16 Eylül 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

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