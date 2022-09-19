Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

19.09.2022 12:00

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 hırsızlık şüphelisinden 14'ü serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 hırsızlık şüphelisinden 14'ü serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekiplerince gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı hamile, biri bebeği yanında olduğu gerekçesiyle, 2'si suça sürüklenen çocuk 14 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Hanife G, Çiğdem E, Burcu D. ile Emrah Y. adliyeye sevk edildi.

Kentte kilitli olmayan ikametlerin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle açarak hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatılmış, Samsun, Kırıkkale ve Kayseri'de belirlenen adreslere 16 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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