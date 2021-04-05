Samsun merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

SAMSUN merkezli İstanbul, İzmir ve Kastamonu'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun merkezli operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir ve Kastamonu illeriyle eş zamanlı yapılan operasyonda; kapatılan Polis Koleji'nden 2015'te ilişiği kesilen 1'i OMÜ Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi, 1'i avukat, 1'i meslekten ihraç edilen polis memuru, üniversite öğrencileri ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.