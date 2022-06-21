Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 gözaltı kararı - Son Dakika
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Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 gözaltı kararı

21.06.2022 08:54
Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 gözaltı kararı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 59 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından operasyon başlattı. Bu sabah Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sahte evrak düzenlenerek, emeklilik hak etmeyenleri emekli yaptıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 59 gözaltı kararı - Son Dakika

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