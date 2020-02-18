Samsun merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 gözaltı - Son Dakika
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Samsun merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 gözaltı

7 saat önce

Samsun merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 gözaltı, System.String[]

Samsun merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Samsun, Ankara, İstanbul, Mersin, Kırıkkale ve Ordu'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla biri aktif görevde, 6'sı meslekten ihraç edilen 7 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, aynı operasyon kapsamında diğer illerden aranan ve Samsun'da ikamet eden 15 şüpheli de yakalandı.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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