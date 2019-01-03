Samsun Merkezli Ankesör Operasyonu: 9'u Asker 14 Gözaltı
2 saat önce
Samsun merkezli 14 il ve Kıbrıs'ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen 9 rütbeli askerle 5 mahrem sorumlu olmak üzere 14 şahıs gözaltına alındı.
Samsun
merkezli 14 il ve Kıbrıs
'ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen 9 rütbeli askerle 5 mahrem sorumlu olmak üzere 14 şahıs gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Ankara
, Bingöl
, Kırklareli
, Siirt
, Tekirdağ
, Elazığ
, Mersin
, Çanakkale
, Adana
, Eskişehir
, İzmir
, Sakarya
ve Sivas
illeriyle Kıbrıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 muvazzaf astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile birlikte örgütün 5 mahrem sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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