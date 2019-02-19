Son Dakika Haberleri: Samsun Merkezli Ankesörlü Telefon Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun Merkezli Ankesörlü Telefon Operasyonu: 10 Gözaltı

2 saat önce

Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda toplam 10 askeri personel gözaltına alındı.

Samsun Merkezli Ankesörlü Telefon Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Samsun merkezli 7 ili kapsayan FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon operasyonunda toplam 10 askeri personel gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon illerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinde görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında görevde bulunan 1 yüzbaşı ve 1 uzman çavuş ve meslekten ihraç 1 astsubay ile 7 eski Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencisi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:24 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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