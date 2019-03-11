Samsun Merkezli Ankesörlü Telefon Operasyonu: 5 Gözaltı
42 dakika önce
Samsun merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.
Samsun
merkezli FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşmeleri tespit edilen askeri personele yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun merkezli 6 ili kapsayan operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Erzurum
, Gaziantep
, Bolu
, Tokat
ve Çorum
illerinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i emekli, 2'si muvazzaf astsubay ile 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:24 Kaynak: İHA
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