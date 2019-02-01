Son Dakika Haberleri: Samsun Merkezli Askerlere Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Samsun Merkezli Askerlere Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

44 dakika önce

Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanması içindekilerin mahrem sorumlularla ankesörlü telefonda görüşme yaptıkları tespit edilen aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 13...

Samsun Merkezli Askerlere Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanması içindekilerin mahrem sorumlularla ankesörlü telefonda görüşme yaptıkları tespit edilen aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması içinde bulunanlarla mahrem sorumluların ankesörlü telefonla görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun'un yanı sıra İzmir, Ağrı, Malatya, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon illeri kapsayan operasyonda 5 örgütün mahrem sorumlusu, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ve 2 öğrenci olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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