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Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı

6 saat önce

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı muazzaf asker 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonu : 18 gözaltı, System.String[]

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16'sı muazzaf asker 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile bağlantısı tespit edilen askerlere yönelik Samsun merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16'sı muazzaf rütbeli asker, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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