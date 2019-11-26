Son Dakika Haberleri: Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile ardışık görüşmeleri tespit edilen askerlere yönelik Samsun merkezli 13 ilde dün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16'sı muvazzaf rütbeli asker, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 16 kişiden 1 astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

13 kişinin ise sorgulanmalarının devam ettiği, 2 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:49 Kaynak: İHA
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