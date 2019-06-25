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Samsun merkezli change operasyonu: 17 gözaltı

50 dakika önce

Samsun merkezli change operasyonu: 17 gözaltıSAMSUN - Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Aydın ve Ordu illerini kapsayan change oto operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli change operasyonu: 17 gözaltı
SAMSUN - Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Aydın ve Ordu illerini kapsayan change oto operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri 2018-2019 yıllarında değişik illerde bulunan yediemin otoparkların usulsüz olarak boşaltma işlerini yapan, Samsun'dan boşaltılan araçları teslim alarak parçalayıp, change yapan, bu araçları piyasaya satan şahıslarla ilgili 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu bu sabah Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ordu ve Aydın illerinde çok sayıda adrese ve iş yelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda O.K., H.K., V.D., Ö.E.B., A.K., M.T., E.Y., F.E., A.B., A.B., I.A., M.Y., A.F., V.A., E.Ç, F.D ve V.G. "oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, suç eşyasının satın alınması, güveni kötüye kullanma, suç delillerini yok etme ve gizleme, değiştirme, örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak" suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet kamyon ve 1 adet otomobilin çalınması ve 5 aracın change yapılarak resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye Kullanma ve suç eşyasının satın alınması suçları aydınlatıldığı öğrenildi.
Operasyonda hacizli ve yakalaması bulunan 16 araç, 3 araç motoru ve 1 adet change yapılmış otomobil ele geçirildi. Kiralık çok sayıda aracın satılıp parçalandıktan sonra polise çalıntı ihbarı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun merkezli change operasyonu: 17 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:29 Kaynak: İHA
İstanbul, Samsun, 3. Sayfa
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