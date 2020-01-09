Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha serbest bırakıldı

16 dakika önce

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyetteki 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, üç gün önce düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan biri emniyetten salıverilmiş, 10'u dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kastamonu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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