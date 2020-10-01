Samsun merkezli FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" operasyonunda bir şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları ve örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 8 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına 8 şüpheliden birinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen, kapatılan askeri okul öğrencisi S.E.T, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışı yasağı getirilere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, 29 Ekim'de, Samsun merkezli Erzurum, Konya, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Sinop'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.