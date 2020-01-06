Samsun merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika

Samsun merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

6 saat önce

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı, System.String[]

Samsun merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun merkezli Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen meslekten ihraç edilen 1 binbaşı, 1 teğmen ve 20 kapatılan askeri okul öğrencilerinden oluşan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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